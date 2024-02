SAG Awards: Reunião de Meryl Streep, Anne e Blunt tem 'tropeço' e comoção

Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt se reuniram no palco do SAG Awards 2024, neste sábado (24), e fizeram a alegria dos fãs do filme "O Diabo Veste Prado".

O que aconteceu

Meryl subiu primeiro e protagonizou uma cena que deixou os internautas em dúvida: a icônica atriz tropeçou e quase caiu ao vivo no palco da premiação? Quando foi anunciada e se dirigia ao microfone, Streep parece ter tropeçado, mas soube disfarçar com elegância e muitos questionaram se teria se tratado de um "tropeço fake" ou real.