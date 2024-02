Hebe Camargo: obras de arte avaliadas em R$ 627 mil vão a leilão

O acervo de obras de arte da apresentadora Hebe Camargo (1929-2012) vai a leilão no dia 4 de março.

Ao todo, considerando apenas os valores mínimos de cada obra, o acervo soma R$ 627 mil.

O que aconteceu

Catálogo do leiloeiro James Lisboa, em São Paulo, conta com 90 obras de mais de 50 artistas. "A importância da apresentadora é inquestionável", escreveu o leiloeiro, em publicação no Instagram.