Dieguinho: Comparação de Fernanda com Karol Conká é profundamente infeliz

Dieguinho recordou que Conká conseguiu recuperar sua imagem após o cancelamento no BBB e ocupar novamente uma posição de prestígio na música brasileira contemporânea. "A Karol Conká é única. Ela teve uma trajetória ruim no programa, se descancelou e voltou a ser uma artista muito respeitada no cenário musical e artístico. Temos que aplaudir o aconteceu no pós-BBB da Karol."

O apresentador observou ainda que o proceder de Fernanda dentro do reality nem de longe faz lembrar o de Conká. "A trajetória dela no programa foi a de pegar um cara - no caso, o Lucas Penteado - e ir para cima dele. Com quem a Fernanda está fazendo isso no BBB? Eu não consigo ver. Os comentários que ela faz sobre o Davi são muito pontuais. Não cabe comparar."

Saryne: É questão de tempo para Rodriguinho voltar atrás em briga com Pitel

Rodriguinho, 46, voltou a criticar Giovanna Pitel, 24, por ter se divertido com Davi Brito, 21, durante a última festa do BBB 24 (Globo). O pagodeiro acusou a amiga de ter sido desleal com ele e afirmou que, embora não pretenda deixar de falar com ela, vai recordar para sempre a 'traição'.

Bárbara Saryne que, cedo ou tarde, Rodriguinho vai acabar se retratando de suas acusações infundadas contra a amiga. "Acho que a Pitel vai ser firme [até o fim] e ele vai acabar dando alguns passos para trás e reconhecendo que errou. O Rodriguinho tem um bom jogo interno e conversa com muitas pessoas da casa, mas as únicas com quem consegue se abrir e se mostrar sem filtro nenhum com a Fernanda e a Pitel."