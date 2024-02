Vingança? Entenda o final catártico da série 'Bom Dia, Verônica'

Reynaldo Gianecchini e Rodrigo Santoro interpretam vilões em 'Bom Dia, Verônica' Imagem: Reprodução/ Instagram

O fim

Verônica está presa na fazenda de Jerônimo, onde Lila, a filha de Verônica, e Angela (Klara Castanho) estão sequestradas. Ela descobre então que sua filha foi inseminada por Jerônimo e também terá um filho para ser vendido.

Com ajuda de uma das mulheres traficadas, a ex-escrivã consegue fugir e libertar todas as mulheres presas no local. Verônica lidera uma rebelião, entrega armas para todas, e elas invadem o leilão de pessoas que está acontecendo na fazenda. A cena é bastante catártica.

Todos os clientes são mortos, até que é preciso encarar Doúm e Diana. Verônica atira em Jerônimo; e Diana, ao ver o filho morrer, se mata.

A protagonista volta a São Paulo e recebe perdão judicial, então seu nome está limpo e ela está livre. Verônica, no entanto, continua atuando como justiceira. Ao final, ela aparece comandando mulheres e se vingando de todas as pessoas que faziam parte do esquema dos vilões.