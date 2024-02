'Bom dia, Verônica': como é cena sexual e violenta de Santoro e Gianecchini

A terceira temporada de "Bom Dia, Verônica" já está disponível na Netflix. O ano derradeiro da série encerra a história de Verônica Torres — interpretada por Tainá Müller —, uma jovem escrivã que se vê envolvida em uma trama com mafiosos e abusadores.

"A Caçada Final", como tem sido tratado a nova leva de episódios, conta com novos nomes no elenco, como Maitê Proença e Rodrigo Santoro, que interpreta Jerônimo. O novo personagem era bastante esperado na série, mas superou as expectativas e protagonizou uma das cenas mais chocantes da série.