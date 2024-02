Raquele veta Alane da 10ª Prova do Líder; Giovanna também não participa

No programa ao vivo desta quinta-feira (22), Raquele vetou Alane de participar da 10ª Prova do Líder do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Como informado na dinâmica da última semana, Raquele teria direito a 2 vetos para a prova de hoje.