Marcinha Sousa: quem é cantora de forró que morreu afogada com marido no CE

Os corpos foram localizados dentro do rio, a cerca de 100 metros de distância de uma ponte no distrito de Bom Sucesso, zona rural da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, o casal morreu afogado.

A suspeita é de que o carro em que Marcinha e Ivanilson estavam tenha sido arrastado pela correnteza provocada pelas fortes chuvas. Segundo a Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) choveu cerca de 110 milímetros em Jardim, na segunda-feira.

Familiares e amigos lamentaram a morte do casal. No Instagram, Fernando Pisadinha repostou publicações de lamentações pela morte da irmã e do cunhado. O cantor Pedro dos Teclados, que costumava postar vídeos cantando ao lado de Marcinha, disse estar de luto. "Muito obrigado Ivan e Marcinha por tudo que vocês fizeram por mim. Vocês agora estão nas mãos de Deus".