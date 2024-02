Cantora de forró é achada morta com marido após tentar cruzar ponte no CE

A cantora de forró Marcinha Sousa, 27, e seu marido, Ivanilson Paulo, 46, foram achados mortos submersos dentro de um carro, após tentarem cruzar uma ponte em um rio na cidade de Jardim (CE) e o veículo ser arrastado pela água. As informações são do Corpo de Bombeiros do Ceará.

O que aconteceu

Marcinha e Ivanilson estavam desaparecidos desde o último domingo (18). O irmão da artista, o também cantor Fernando Pisadinha, foi quem acionou a Polícia Militar e iniciou as buscas pela irmã e o cunhado.

Posteriormente, os corpos foram localizados dentro do rio, a cerca de 100 metros de distância de uma ponte no distrito de Bom Sucesso, zona rural da cidade.