Plano Geral: Diretor de 'Bom Dia, Verônica' comenta o sucesso da série

'Ferrari' - A saga de Enzo Ferrari e Gabriel Leone em destaque

Destaque das estreias desta semana, "Ferrari" traz a saga de Enzo Ferrari, criador da escuderia e da montadora de carros, vivida por Adam Driver. Na trama, Enzo está em crise financeira na montadora e, para levantar verba para manter a Ferrari nas corridas, sua verdadeira paixão, precisa vencer a Mille Miglia, lendária e perigosa prova que atravessa a Itália e cria mitos e perdedores. A vitória é crucial para a sobrevivência da própria Ferrari.

Em paralelo, enfrenta uma grande crise em seu casamento com Laura (Penélope Cruz), com quem fundou a Ferrari e cuja crise conjugal começou com a morte do único filho do casal, o jovem Dino. O ex-piloto e empresário, ou "O Comendador", como era chamado, encontra algum alívio e alegria nos braços de Lina Lardi (Shailene Woodley), com quem tem secretamente um filho, o pequeno Piero. Na verdade, não tão secretamente assim. Em Modena, onde vivem, todos sabem da história. Menos Laura.

"Ferrari" equilibra o drama familiar e as cenas de ação e corrida, além das tensões e dinâmicas entre Enzo e os pilotos, como o lendário piloto espanhol Alfonso De Portago vivido pelo brasileiro Gabriel Leone.

"Ferrari surpreende pelas cenas de corrida e efeitos visuais", comentou completa Vitor Búrigo.

Já "Levante" chega direto do Festival de Cannes para as salas de cinema do Brasil e traz a novíssima geração do cinema nacional e novas formas de contar histórias envolventes e emocionantes. "'Levante' eleva o cinema brasileiro com uma temática urgente e elenco talentoso", comenta Búrigo sobre o longa dirigido por Lila Halah e protagonizado por Ayomi Domenica, Loro Bardot, Grace Passô, Gláucia Vandeveld e Rômulo Braga.