Plano Geral comemora um ano em Splash e ganha novo apresentador

E também tem lugar tanto para a Mostra de Tiradentes quanto para o Oscar. Tem tudo que é bom e interessante neste universo. Estou muito feliz e animado em agora fazer parte disso tudo!

Vitor Búrigo, que há onze anos também comanda o CineVitor

Para abrir o ano que promete ser animado para o cinema e as séries, o Plano Geral — edição 173 — desta semana traz uma entrevista especial com o cineasta José Henrique Fonseca, que acaba de lançar a, terceira e última temporada de "Bom Dia, Verônica - A Caçada Final", sucesso da Netflix nacional e internacional, que conclui em clima de tensão e terror psicológico, além de ação, a conclusão da trama criada por Raphael Montes e Ilana Casoy.

A última temporada traz três episódios, todos dirigidos por Fonseca, com Tainá Müller e Rodrigo Santoro nos papéis principais. "Muito feliz em participar deste novo Plano Geral e abrir assim bem o ano. A série é um projeto pelo qual tenho carinho especial porque me dediquei quase exclusivamente a ele nestes últimos anos, do começo ao fim, e ainda tive a felicidade de dirigir os três episódios finais", comenta o cineasta, que esteve à frente da direção geral da série desde a primeira temporada.

Um dos mais experientes cineastas brasileiros, Fonseca assina ainda sucessos como o longa "Heleno", em que também dirigiu Santoro, além de "Mandrake", primeira série original da HBO produzida no Brasil , indicada três vezes ao Emmy, "O Homem do Ano", entre outros projetos.

A edição 173 também traz as grandes estreias da semana e um balanço do Festival de Tiradentes, além de um novo quadro, o Vai-Vem, com notícias e nota rápidas sobre tudo que acontece nos sets, bastidores e mercado audiovisual, como filmes que estão sendo rodados, datas de estreias de projetos aguardados, nomes confirmados, festivais e muito mais.

O Plano Geral é distribuído às terças-feiras em Splash UOL. No programa, Flavia Guerra e Vitor Búrigo conversam sobre o assunto que mais amam na vida: cinema. Os grandes lançamentos de Hollywood, o melhor do cinema brasileiro, os filmes de autor do mundo todo que estão bombando nos festivais. As estreias da semana nas salas, dicas do streaming e muito mais.