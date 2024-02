Fernanda desabafa no BBB 24: 'Estou com desafeto com metade da casa'

Fernanda desabafou com Pitel e Rodriguinho na tarde de hoje no BBB 24 (Globo) e falou a respeito de sua relação com o resto da casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Fernanda disse não ser obrigada a algumas coisas. "Eu estou com desafeto com metade da casa e não sou obrigada a comer com eles, a comer comida deles ou algo do gênero, porque eu sei cozinhar. Mas aí se fizeram todos os bifes, se fizeram todas as coisas, se eu quiser comer também vou comer. Não vou estar caindo em contradição. Se não quiserem também, é só separar um pouquinho para mim que eu faço lindamente, até mais gostoso".