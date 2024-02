BBB 24: Leidy bate-boca com Fernanda após Sincerão

Depois do último Sincerão do BBB 24 (Globo), Leidy tirou satisfação com Fernanda devido à justificativa da confeiteira para destruir sua carta de família.

O que aconteceu

No último Sincerão, os brothers foram surpreendidos com cartas escritas a mão e fotos de pessoas queridas. Na área externa, cada um dos participantes da dinâmica teve que triturar cartas dos rivais.