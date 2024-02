BBB 24: Deniziane, Fernanda e Matteus estão no nono Paredão

BBB 24: Anjo Michel indica Lucas ao Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Quem votou em quem no confessionário

Michel votou em Davi;

Fernanda votou em Matteus;

Giovanna votou em Wanessa Camargo;

Isabelle votou em Matteus;

Giovanna Pitel votou em Matteus;

Bin Laden votou em Fernanda;

Rodriguinho votou em Davi;

Davi votou em Fernanda;

Lucas Henrique votou em Fernanda;

Yasmin Brunet votou em Fernanda;

Leidy Elin votou em Fernanda;

Matteus votou em Fernanda;

Deniziane votou em Fernanda;

Alane votou em Fernanda;

Beatriz votou em Fernanda;

Wanessa Camargo votou em Fernanda.

Com 10 votos, Fernanda foi a mais votada e está no Paredão. Matteus foi a segunda pessoa mais votada, com 3 votos, e também está na berlinda

Prova Bate e volta

Matteus, Fernanda e Lucas participaram da tradicional prova de sorte. Deniziane, por ter sido indicada pelo Líder, não teve a chance de tentar escapar do Paredão.