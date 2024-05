Tretas e Dona da Mansão: Baronesa é eliminada de A Grande Conquista

Baronesa foi a primeira eliminada da Mansão de A Grande Conquista 2 (Record), com apenas 22,7% dos votos para ficar. Ela disputou a preferência do público com Bruno e Guipa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como a Zona de Risco foi formada