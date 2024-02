Entenda o mercado de photocards que conquistou Taylor Swift

"Um pedaço de papel com idols bonitos". Essa é a definição mais simples e recorrente quando fãs são questionados sobre o que é um photocard. O photocard começou como inclusão de álbuns. Se o grupo possui 7 membros, os álbuns trazem de 1-3 (as vezes mais) cards aleatórios. Não existe nenhuma garantia de que não serão repetidos, mas com certeza as chances de tirar um número maior de membros diferentes aumenta com a quantidade de álbuns adquiridos; é a lógica do mercado.

my 2020-2024 ot7 photocard collection ? pic.twitter.com/hKzUUTZFLi -- hobiuary (@jhopesbox) February 5, 2024

As empresas, percebendo a movimentação de fãs em tirar seus ídolos preferidos (chamados de bias), investiram em parcerias com diversas lojas, criando versões exclusivas, as famigeradas POBs (pre order benefit; benefícios de pré-venda). Um único álbum atualmente possui dezenas - as vezes centenas - de POBs que são vendidas por lojas, eventos, shows e até mesmo merchandising dos grupos.

A força da subcultura collector

Com tanta procura por photocards, as vendas dos álbuns aumentam consideravelmente, assim como as coleções criadas por fãs e toda uma subcultura de colecionadores. Existe uma movimentação enorme de pessoas que organizam compras em grupo, chamadas de CEGs, que possibilitam fãs, principalmente em países onde discos não são vendidos de forma ampla como é o caso do Brasil, a conseguirem comprar photocards específicos, sejam regulares (os que vem nos discos) ou as POBs de lojas asiáticas/americanas.