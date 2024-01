Quem foi Griselda Blanco, a Madrinha da Cocaína e temida por Pablo Escobar

Sofia Vergara é a protagonista e produtora-executiva de 'Griselda', minissérie da Netflix Imagem: Divulgação/ Netflix

Quem é Griselda Blanco

Nascida em 1943, Griselda foi considerada a pioneira do crime organizado na Colômbia e recebeu o apelido de Madrinha da Cocaína e do Cartel de Medellín, entre as décadas de 1970 e 1980. Antes de Pablo Escobar, foi ela quem criou os caminhos e as rotas de escoamento de drogas via Miami — que, posteriormente, foram aproveitadas por ele.

Griselda ingressou no mundo do crime cedo. Aos 11 anos, foi responsável pelo sequestro de um garoto de um bairro nobre próximo ao seu, sendo acusada também de tê-lo matado ao não receber o dinheiro do resgate. Nessa época, já furtava carteiras e, mais tarde, para escapar de abusos sexuais do padrasto, ela fugiu de casa. Segundo relatos, começou a se prostituir, apesar de a mesma ter negado.

Casou-se três vezes, sendo acusada de encomendar a morte do segundo e executar o terceiro com as próprias mãos, por isso o apelido de Viúva Negra. Conheceu o primeiro ainda jovem, um falsificador de passaportes que ganhava dinheiro com tráfico de pessoas. Em 1964, ela foi ilegalmente para os Estados Unidos, com o marido e quatro filhos, usando passaportes falsos. Foi lá que se estabeleceu como traficante de cocaína, pois o marido, antes de morrer, a deixou em contato com o mundo do crime de Nova York. Tinha uma loja de roupas íntimas, que usava como disfarce para transportar drogas.

Indiciada em 1975 por conspiração e tráfico de drogas, ela voltou para a Colômbia antes de ser presa, mas retornou aos EUA no início dos anos 1980, quando eclodiram conflitos violentos e assassinatos com a epidemia do crime em Miami. Neste cenário, ela se estabeleceu como um grande nome do narcotráfico, e estima-se que sua rede de distribuição de drogas chegou a faturar US$ 80 milhões por mês.