'Gaiola Mental': filme mais assistido da Netflix não é o que parece ser

No filme, um assassino em série decora as suas vítimas com enfeites e objetos que lembram imagens religiosas. Ele comete seus crimes da mesma maneira que outro criminoso, chamado de Artista (Malkovich), que já está na cadeia. A investigação do crime é feita pela detetive Mary Kelly (Roxburgh) e pelo investigador veterano Jake Doyle (Lawrence), responsável por prender o Artista anos antes.

A primeira vítima é encontrada em uma igreja: é uma mulher amarrada em uma cruz, com asas presas em suas costas, como um anjo. A semelhança com o Artista é percebida e outras mortes começam a acontecer.

Após muita investigação, descobrimos que, mesmo preso, o Artista consegue possuir espiritualmente o corpo de outras pessoas e, assim, cometer os crimes. O assassino, por meio de seu poder psíquico, comanda a mente de Jake Doyle e faz com que ele cometa os assassinatos.

'Gaiola Mental' acompanha a caçada a um assassino em série Imagem: Divulgação

A crítica do filme tem sido bastante negativa. No Rotten Tomatos — agregador de críticas online —, ele está apenas com 18% de aprovação dos críticos. Entre o público, 66%.