Zilu posta foto de Wanessa criança e lembra passado: 'Dificuldade nos uniu'

Zilu Godoi, mãe de Wanessa Camargo —que está no BBB 24 (Globo)—, publicou na tarde de hoje (17) uma foto antiga das duas e deixou uma mensagem para a cantora.

O que aconteceu

A imagem foi publicada com uma legenda com reflexões sobre o passado. Na imagem, as duas estão abraçadas e Zilu sorri.

Zilu exalta a filha e fala de "dificuldades". "Wanessa, como filha mais velha, vivenciou todas as conquistas de nossa família. Não foi fácil, mas as dificuldades me uniram ainda mais a ela e hoje tenho em minha filha uma de minhas melhores amigas".