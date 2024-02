Beatriz analisa jogo de Wanessa após festa no BBB 24: 'Estava bem planta'

Beatriz disse que está feliz com a forma como a cantora se comportou na festa. "Wanessa, eu estou muito orgulhosa de você. Porque eu acho que você está vivendo agora, sabe?", disse.

Wanessa parece ter se divertido durante a festa. Ela chegou a fazer uma performance para os participantes de sua música, " O Amor Não Deixa". Para Beatriz, ela finalmente se soltou no programa: "Mesmo que para você seja difícil votar, eu acho que você já evoluiu no jogo porque você estava bem planta no começo, só observando.

A cantora disse que ainda se sente planta dentro do programa. "Mas está tudo bem", completou. Beatriz aconselhou a amiga. "Talvez no jogo você ainda tenha que tirar um pouco mais esse medo de votar, sabe? Mas se é uma coisa sua também, você veio aqui para mostrar quem é a Wanessa.

