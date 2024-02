Davi ou Isabelle: quem é o favorito dos favoritos para vencer o BBB? Vote

Se Davi está sendo rejeitado dentro da casa, o público aqui fora tem manifestado bastante apoio para ele vencer. O motorista de aplicativo foi até citado durante o Carnaval em Salvador.

Na segunda-feira (12), o vocalista do Psirico, Márcio Victor estava puxando o carro elétrico no Circuito Osmar quando perguntou: "Quem será o campeão do BBB24?". Os foliões foram à loucura e começaram a gritar o nome do brother.

O nome de Isabelle também foi citado em outro carnaval de rua. Os festeiros presentes no Carnailha e no Carnaboi, em Parintins, viram o resultado da berlinda em um telão no evento e gritaram com a permanência dela na casa.

O evento foi quase como uma final da Copa do Mundo e movimentou a multidão nas ruas da cidade. Cunhã-Poranga do boi Garantido, a sister promoveu a união histórica com o boi Caprichoso para vê-la vencedora do reality show.