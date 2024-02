Maior problema de Davi no BBB 24 é não saber se expressar bem, opina Yas

Yas Fiorelo achou absurda a conclusão de Beatriz sobre Davi basear o que disse em informações externas que somente ele teria. "Que informações este homem poderia saber? Todo mundo ali tem acesso às mesmas informações! Vocês acham que o Boninho, quando foi falar com o Davi, falou: 'aproveitando o ensejo, a Bia vai ser muito famosa aqui fora'? Seria a última coisa que o Boninho ia falar!"

Yas reconhece, entretanto, que o baiano por vezes se complica com os colegas de reality por não saber se expressar. "Eu acho que o Davi se expressa mal. Ele se embanana demais nas palavras. Para mim, um dos maiores problemas do Davi é esse. Ele às vezes é muito prolixo - e, como já não tem uma imagem muito boa na casa, tudo o que disser será mal-interpretado."

Apaixonado por TV, Tony Goes foi crítico respeitoso e fundamental

Morreu na madrugada desta quinta-feira (15) o jornalista, roteirista e crítico de TV e cinema Tony Goes. A morte foi confirmada pela família à Folha de S.Paulo, jornal em que Tony era colunista. Ele tratava um câncer no intestino desde 2021.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, lamentou no programa o falecimento do colega e amigo pessoal. "Perder um amigo é sempre difícil, mas [perder] um amigo com quem você sente essa energia [recíproca] circulando é muito mais triste. Era um cara fundamental, que amava a televisão [tanto] como eu amo."