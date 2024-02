Matteus chora após término com Deniziane: 'Gosto que as coisas se acertem'

Matteus chorou na tarde de hoje no BBB 24 (Globo) após uma DR com Deniziane, que resultou no término do affair dos dois.

O que aconteceu

O brother chorava no Quarto Magia, quando Leidy e Beatriz se sentaram para consolá-lo.