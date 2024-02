Nem playback tira conexão de Urias com o público na noite final do Rec-Beat

O saxofonista e percussionista do Echoes of Zoo, Nathan Daems, no show da noite de terça (13), no Rec-Beat Imagem: Hannah Carvalho/Divulgação

No palco, o saxofonista e percussionista Nathan Daems falava com o público em português. Ele esteve no Brasil outras vezes e diz ter "uma relação de amor" com a música brasileira, em especial com o trabalho de Naná Vasconcelos, percussionista pernambucano falecido em 2016.

O último álbum do Echoes of Zoo chama-se "Speech of Species" e é inspirado por grooves brasileiros. "Nosso baterista pesquisa música afro-cubana e afro-brasileira e estudou com alguns mestres no Rio, Recife e principalmente Salvador. Ele me ensinou muito sobre os ritmos brasileiros e me apaixonei por isso", explica Daems.

O show teve participação especial do percussionista paulista Guilherme Kastrup, que aproveitou o microfone para lembrar da guerra em Gaza. "Viva o Recife, o maior Carnaval do mundo! Viva Naná Vasconcelos. Viva a Palestina, que é um povo oprimido que nem a gente", anunciou Kastrup.

O percussionista brasileiro Guilherme Kastrup acompanha a banda belga Echoes of Zoo no palco do Rec-Beat 2024 Imagem: Hannah Carvalho/Divulgação

Cúmbia eletrônica

Antes do show de Urias e com o Cais da Alfândega lotado, subiram ao palco os três integrantes do Ácido Pantera. Mesmo desconhecido pelo público, o trio colombiano conquistou a multidão com a cúmbia e o merengue eletrônicos do álbum "Alta Pachanga", lançado no ano passado.