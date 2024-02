Funk mandelão das favelas de SP anima Recife no 1º dia do festival Rec-Beat

"O Rec-Beat é um pluriculturalismo do caralho. Traz artistas do underground, que não são ouvidos por tanta gente, e joga holofotes para eles também", celebra o assistente administrativo Lucas Demétrio, que foi ao festival assistir a Walter de Afogados e Ivyson. "No Recife tem o Rec-Beat aqui e do outro lado tem o palco do Marco Zero com Matuê, Luiza Sonza. É o lugar pra todos os tipos de música e público".

Lucas Demétrio foi ao Rec-Beat assistir a Walter de Afogados e Ivyson Imagem: GG Albuquerque/UOL

Este ano, o Rec-Beat foi reconhecido pela Assembleia Legislativa de Recife como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade. O curador Antonio Gutierrez comemora a marca.

O Rec-Beat sempre teve um olhar periférico. Começamos com o movimento manguebeat, depois passamos a olhar para o Pará, Bahia, países latinos e africanos. Por ser um festival gratuito, é mais trabalhoso conseguir patrocínios, mas temos uma liberdade maior na programação. No Carnaval, as pessoas estão buscando experiências, e o Rec-Beat entrega.

Antonio Gutierrez

