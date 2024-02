DJ africana bota Recife para dançar MC Bin Laden na 3ª noite de Rec-Beat

Ana Frango Elétrico fez seu segundo show no Rec-Beat — a primeira vez no festival foi em 2020. Desta vez, elu chegou embalade pela repercussão de seu aclamado álbum "Me Chama de Gato que Eu Sou Sua", do ano passado. O público apertou-se no front e cantou junto, com destaque para a balada emotiva "Insista em Mim". Ao fundo do show, quem não conhecia u artiste, balançava ao som da música inspirada pelos anos 1980 e o início da disco music.

Yannara trouxe uma combinação das suas heranças culturais de Surubim (PE) ao Rec-Beat 2024 Imagem: Luana Tayze/Divulgação

A pernambucana Yannara abriu a noite de shows, às 19h30, logo após a apresentação DJ Dandarona. Embora tenha cantado para um público menor, Yannara mostrou-se uma boa aposta do festival. Com muita dança e figurinos elaborados, o show trouxe uma combinação das suas heranças culturais de Surubim, a capital da vaquejada, e as influências da cultura pop.

A DJ e produtora de música eletrônica Dandarona abre o terceiro dia do festival Rec-Beat 2024 Imagem: Luana Tayze/Divulgação

