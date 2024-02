Boninho faz trollagem com Leidy Elin no BBB 24

A sister criou uma teoria indicando que a troca de microfone mostrava esse favoritismo: "A anteninha ligou foi na Prova [do Líder]. Foi o único que trocou o microfone na prova. Tem que captar tudo o que ele fala. Quando a pessoa é favorita, tem que captar tudo o que essa pessoa fala. Eu já peguei essa visão".

Boninho pregou peça na sister

Com isso, Boninho decidiu brincar com a participante. "A gente vai devolver para ela a mesma teoria. Então, amanhã, ao meio-dia, e às 17h, vamos trocar o microfone dela. E isso vai acontecer também na sexta, ao meio-dia e às 17h. Vai estar no VT, vamos ver se essa teoria vai funcionar", disse em vídeo no X (antigo Twitter) nesta madrugada (14).

Ela não desconfiou: Leidy estava na cozinha quando foi informada da troca de microfone. Ela se dirigiu até a despensa, fez a troca e não emitiu nenhum comentário.

'Vai achar que é favorita'

No X, antigo Twitter, fãs do reality comentaram a brincadeira.