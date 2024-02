Leidy cria teoria do microfone e Boninho diz que brincará com a sister

A sister criou uma teoria indicando que a troca de microfone mostrava esse favoritismo: "A anteninha ligou foi na Prova [do Líder]. Foi o único que trocou o microfone na prova. Tem que captar tudo o que ele fala. Quando a pessoa é favorita, tem que captar tudo o que essa pessoa fala. Eu já peguei essa visão".

Com isso, Boninho decidiu brincar com a participante. "A gente vai devolver para ela a mesma teoria. Então, amanhã, ao meio-dia, e às 17h, vamos trocar o microfone dela. E isso vai acontecer também na sexta, ao meio-dia e às 17h. Vai estar no VT, vamos ver se essa teoria vai funcionar", disse em vídeo no X (antigo Twitter) nesta madrugada (14).

Se troca de microfone no @BBB é sinônimo de popularidade Leidy vai ganhar dois dias de estreia!!! Hahahah Brincando com teorias!! Vamos trocar o microfone dela nessa quinta e sexta. As 12:00 e 17:00. Bora espiar!!! #bbb #bbb24 #reality pic.twitter.com/8aH0H55qTg -- J.B. Oliveira (@boninho) February 14, 2024

