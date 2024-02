Wanessa diz que sabe seu propósito no BBB: 'Tem nada a ver com prêmio'

Wanessa desabafou: "Eu acho que aqui a gente tem que começar a organizar tempo para gente, sabe? Para gente organizar, é importante a solitude aqui também. Para mim, está se organizando tudo de ontem para hoje. Infelizmente, não vou poder te dizer aqui. Mas vou te dizer fora muita coisa que estou vendo... agora estou entendendo porque eu vim para cá. Não tem nada a ver com prêmio, não tem nada a ver com a final, não tem nada a ver com ficar até a final".

Ao ser questionada pela modelo, a cantora concluiu: "Para a minha vida. Agora estou entendendo o propósito de eu ter vindo para cá, que eu não vou cumprir aqui, mas vou cumprir fora".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o mais odiado da casa? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

