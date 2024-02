Davi dá conselho para Isabelle: 'Abre o olho, acham que está forte lá fora'

Davi chamou Isabelle para conversar e fez um alerta após os dois voltarem do 8º Paredão do BBB 24 (Globo). O participante anunciou que a casa pode se aproximar da dupla por achar que é forte no jogo.

O que aconteceu

Davi alertou Isabelle e pediu para tomar cuidado com as pessoas: "Isso aqui é um jogo. Nesse momento, a gente está sendo bem visto. Mas a gente já foi mal visto. E tem gente que vai querer se aproximar. A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas".