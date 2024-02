Show cancelado de Gusttavo Lima gera frustração e perdas: Gastei R$ 200 mil

Segundo a prefeitura, a seca estava gerando graves prejuízos, principalmente na pecuária e agricultura, e o decreto serviria para levar auxílios ao município: "Todo ano é feita essa publicação de estado de emergência para mostrar que se precisa abastecer a área rural, principalmente áreas extremas do município", justifica o secretário.

Não entra em nosso mérito fiscalizar essa situação. As contratações que partem de entes públicos são pautadas pelos princípios que regem a administração pública e com base na lei de contratações. Não temos competência para fiscalizar as contas públicas dos municípios, estados e união, mas prezamos pela legalidade dos contratos. Cabe aos tribunais de contas a tarefa de fiscalizar as contas públicas.

Cláudio Bessas, advogado da Balada Eventos, de Gusttavo Lima

Na comunicação do cancelamento, a equipe do sertanejo não exigiu multa por rescisão contratual. O valor pago também vai ser devolvido por Gusttavo Lima, como determina a decisão judicial, informa o escritório do cantor.

Há chance do artista voltar a se apresentar no município no futuro? "Se a contratação estiver dentro da legalidade, dentro da lei de licitações, nada impede a empresa que representa o artista de celebrar novo contrato", afirma a Balada Eventos.

Cachê é alto?

Cachês de Gusttavo Lima em shows públicos e privados estão com valores semelhantes. O valor da contratação do show pela prefeitura do norte da Bahia ficou em R$ 1,3 milhão (R$ 1,1 milhão de cachê + R$ 200 mil de transporte).