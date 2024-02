Justiça determina cancelamento de show de Gusttavo Lima na Bahia

O contrato foi assinado em 31 de outubro de 2023, dias depois de um estado de emergência ser decretado na região. Na ocasião, a prefeitura disse que a estiagem estava gerando graves prejuízos, principalmente na pecuária e agricultura.

Verifico que o alto custo da realização do show "Gusttavo Lima" é desastroso diante da capacidade financeira e orçamentária do município, que encontra-se em declarada situação de calamidade pública, recebendo verbas para investimento na cultura em quase quatro vezes inferior ao valor pago a banda.

Decisão judicial

A assessoria do cantor afirmou seguirá a determinação judicial e que "o contrato celebrado com o município de Campo Alegre de Lourdes (BA) seguiu os mandamentos legais e que preza pela legalidade das contratações". A reportagem também tenta contato com a prefeitura, mas sem sucesso até o momento.

Outro lado: Gusttavo Lima