Jennifer Aniston e David Schwimmer, de 'Friends', estrelam comercial

Mais tarde, a produtora pede uma dica para descobrir quem é o ex-colega. "Nós estivemos juntos por 10 anos", responde Schwimmer. Ela parece surpresa e finge recordar: "Você é incrível".

"Você ainda não sabe quem sou, não é?", dispara o eterno Ross, e a atriz admite que ele está certo. Ao se separarem, Jennifer fala para si mesma: "Até para que eu esqueceria dez anos da minha vida". O enredo termina com David Schwimmer falando sozinho: "Eu odeio esta cidade".

O comercial também reúne outras estrelas como David, 48, e Victoria Beckham, 49, que esquecem o nome "Spice Girls", que Victoria faz parte há 30 anos. O casal tenta diversos nomes hilários como "Garota Pimenta" e "Irmãs Canela" para tentar descobrir o título do grupo.

Ao fim, o cantor Usher, 45, que será a voz do show do intervalo do Super Bowl deste ano, esquece da apresentação que fará. Ele diz para sua equipe: "Eu espero um dia fazer o show do intervalo", que não entende nada.