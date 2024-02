Yas: Ir ao paredão é o melhor que poderia acontecer a Davi neste momento

Na visão dela, os desafetos do rapaz erram feio ao pensar que ele tem boas chances de ser eliminado, já que é o favorito. "As pessoas [do elenco] estão numa sede muito grande de que ele vá ao paredão, para que saia [do programa]. Todos lá acham que o Davi vai sair, mas sabemos que essa possibilidade é pequena. Por mais que algumas pessoas não gostem do Davi, no momento ele é um dos grandes nomes da casa. Está na boca do povo, está bombando!"

Para Leão Lobo, Davi é o personagem atual do BBB que mais tem a cara do Brasil. "É uma figura brasileiríssima, inclusive. A coisa do 'calabreso', o sanduíche, a música - tudo o que ele já rendeu aqui fora de brasilidade e de jeito de ser brasileiro [prova isso]. É uma figura incrível deste BBB."

Ele concorda que uma ida - e certamente volta - de Davi do paredão serviria para vários brothers repensarem o próprio jogo. "Se ele fosse para o paredão, ia tapar a boca de muita gente. Muitos iriam entender que estão jogando errado e dariam uma remanejada na rota. Seria muito legal."

BBB 24: Pitel se beneficiaria muito se largasse Fernanda e Rodriguinho

Fernanda, 32, contou a Pitel, 24, que estava chateada com Rodriguinho, 46, por conta de uma conversa que escutara entre ele e MC Bin Laden, 29. Mais tarde, o próprio Rodriguinho reclamou de Fernanda com Pitel, dizendo que ela o havia tratado como trata Davi, 21.