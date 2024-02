Produtora de conteúdo adulto recebe R$ 18 mil por pedido inusitado de fã

A mineira Diandra Cox, produtora de conteúdo adulto do Privacy, recebeu 3.500 dólares de um seguidor após um pedido inusitado.

O que aconteceu

O seguidor pagou 3.500 dólares para que ela lhe enviasse um potinho com a própria saliva, outro com os pelos da área íntima e outro com as unhas do pé.

Diandra trabalha com plataformas de conteúdo adulto, como Privacy e OnlyFans, há cerca de quatro anos. Ela já fatura R$ 100 mil por mês, e, segundo ela, é a primeira vez que recebe um pedido deste tipo: