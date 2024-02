Yas Fiorelo: BBB raiz, Fernanda não parece ligar para ganhar seguidores

Yas acreditar que Fernanda é o tipo de jogadora que há tempos não se via no BBB - interessada no prêmio, não em seguidores. "Fernanda é uma participante nos moldes das temporadas antigas. Ela não está ali para aumentar número de seguidores [ou coisa do tipo]. Não gosto muito de usar esse termo, mas ela tem uma vibe 'BBB-raiz'."

Para a apresentadora, o desempenho da confeiteira ainda não está sendo devidamente apreciado pela audiência do reality. "Não acho que seja uma grande questão chegar para alguém e dizer: 'Estou aqui para ganhar. Enquanto você não está ganhando, não está me incomodando.' A Fernanda é uma jogadora do tipo que estávamos querendo [há tempos] e, agora que temos, não estamos dando o devido valor."

'Três Maria da Penha contra psiu': Luana Piovani tem razão sobre Wanessa

Luana Piovani, 47, ironizou a implicância de Wanessa Camargo, 41, com Davi Brito, 21, dentro do BBB 24 (Globo). A atriz chamou a atenção para o fato de a cantora se incomodar por ouvir 'psiu' do baiano - sendo namorada de Dado Dolabella, 43, acusado três vezes de violência doméstica.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, deu razão às críticas feitas por Luana. "Pela primeira vez, tenho que concordar com a Luana. Foi ótimo o que ela falou. O que me chama a atenção é que ela não assiste ao BBB. Imagina se assistisse! Porque sabe de tudo [sobre o programa], cita detalhes..."