Tragédia familiar, corrupção: detalhes inéditos da vida de Gilberto Braga

Diplomacia

Em 1965, aos 19 anos, o autor prestou concurso para ser diplomata. Ele passou na prova de línguas, mas foi reprovado em história do Brasil.

"Alguns anos depois, quando já havia desistido definitivamente de fazer Rio Branco [Instituto responsável pela prova de diplomacia], Gilberto elaborou melhor as razões de sua rejeição à carreira diplomática: "Essa imagem que a classe média faz do diplomata nata tem a ver com a profissão em si. O diplomata é um técnico em economia e política internacional, assuntos pelos quais nunca me interessei, que tem um trabalho monótono e burocrático e, embora poucas pessoas saibam disso, ganha relativamente pouco", diz o livro.

Pedido de emprego

Em 1972, Gilberto Braga estava na piscina do clube Campestre, no Rio, quando encontrou Daniel Filho, responsável pela área de dramaturgia da Globo. À época, a Globo tinha alguns projetos especiais, espécies de histórias famosas que eram contadas de maneira contemporânea.

O autor pediu a Daniel uma oportunidade, e ele mandou que Gilberto procurasse Domingo Oliveira, o responsável pelos projetos. Conseguiu a oportunidade de criar "A Damas da Camélias", seu primeiro trabalho na TV.