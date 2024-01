Revelação sobre a carreira de Gilberto Braga chocou biógrafo

Desculpe. Eu não sou um autor. Sou simplesmente um escritor de folhetins.

Gilberto Braga.

Mauricio Stycer e Artur Xexéo, autores da biografia de Gilberto Braga Imagem: Paulo Severo

Mágoa da Globo?

Quando o escritor morreu, boatos apontavam que Braga tinha mágoa da Globo pelo fracasso de "Babilônia", novela de 2015. Ela enfrentou resistência logo no início, com rejeição, por exemplo, ao beijo entre as personagens de Nathalia Timberg e Fernanda Montenegro. O enredo também não ajudava e os números decepcionavam. Saiu do ar como a novela de pior audiência da história da Globo no horário das 20h/21h.

Stycer, por outro lado, discorda do rumor. O biógrafo de Braga acredita ter existido uma grande frustração por parte do autor, que ficou irritado com a reação conservadora.

Quanto às mudanças feitas pela emissora, o autor estava acostumado a lidar. "Já tinha acontecido em outras situações, também com a Globo. Eles pedem mudanças para recuperar o público, e isso é incomodo para qualquer autor, mas acontece porque é o modelo da novela, que permite. Novela é uma obra aberta, justamente porque ela sofre interferências e mudanças, a medida que está sendo escrita."