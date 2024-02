'Vai entupir o vaso': entenda acusação de Fernanda para Alane no BBB 24

Uma treta entre Fernanda e Alane tomou conta da tarde de hoje (31) no BBB 24 (Globo). As duas discutiram na academia e a treta escalonou, chegando a gritos e ofensas no jardim da casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No meio da discussão, Fernanda disse para a sister "entupir o vaso".