Bonzinho demais no BBB, Tadeu Schmidt está no lugar errado, diz Dieguinho

Para Dieguinho, Tadeu deveria se inspirar no antigo titular do programa, Pedro Bial, 65, na hora de reagir a casos assim. "Tinha que ter baixado o Pedro Bial no Tadeu. [Peço] perdão pela comparação. Sabemos que o Tadeu tem um estilo, o Bial tem outro, mas esse também é um ponto que precisamos questionar."

Schueng defende que Schmidt precisa ser mais firme em sua postura no trato com o elenco e no comando do reality como um todo. "O Tadeu é doce demais, 'água com açúcar' demais, em alguns momentos de sua condução do BBB. Ele fica dependente do que a direção o autoriza ou não a fazer e, por ser um cara muito bacana, acaba não conseguindo [se impor]."

Tati Minerato confessa arrependimento de briga física na Gaviões: 'Foi ego'

Tati Minerato, 35, recordou em entrevista ao programa Splash Show o conflito que teve em 2018 com Renatta Teruel, 41. Um vídeo que viralizou à época mostrou as duas trocando empurrões em um ensaio técnico da Gaviões de Fiel e custou o afastamento das duas da agremiação, onde ocupavam os respectivos postos de rainha de bateria e imperatriz.

Hoje prestes a voltar a desfilar, como rainha de bateria da Porto da Pedra, Tati afirma se arrepender da confusão com Renata. "Hoje estou mais madura. Tenho muitos anos de Carnaval e sei que esse tipo de provocação e de ego acontece muito [neste âmbito]. O certo teria sido eu, estando no posto de rainha de bateria, não tomar isso para mim e entrar nesse joguinho de disputa."