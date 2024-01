Por que o rei Charles revelou seu diagnóstico, e Kate Middleton não?

Kate não revelou seu diagnóstico para preservar a família. "Muito do que eles fazem pelas crianças é para normalizar a vida e não fazer com que eles sintam que estão em uma gaiola de ouro especial", afirmou o biógrafo Robert Hardman em entrevista à publicação. A única informação divulgada pelo Palácio foi de que a cirurgia no abdome pela qual a princesa passou foi um sucesso e não se trata de um câncer.

Para Kate e William, a família é a prioridade do casal e tudo é planejado em torno dos filhos. Segundo uma fonte, viagens e compromissos oficiais são agendados de acordo com as férias das crianças. Após a cirurgia, William pausará o trabalho para ficar ao lado da princesa durante a recuperação e ajudar a babá no cuidado dos filhos, inclusive levando e buscando as crianças na escola. Kate ficará afastada de suas funções até abril.