BBB 24: Vinicius expõe como faz 'sexo de 3' ao retirar a prótese

Vinicius Rodrigues fez os brothers do BBB 24 (Globo) caírem na risada hoje (23) ao simular a forma como costuma agir no ato sexual.

O que aconteceu

Na sala do BBB 24, MC Bin Laden comentou com os brothers que ali estavam sobre uma conversa que teve mais cedo com Vinicius.