Mãe de Vinicius critica fala de Marcus no BBB 24: 'Tem hora que inflama'

A mãe do brother Vinicius Rodrigues se pronunciou nas redes sociais hoje (23) sobre a fala de Marcus envolvendo seu filho no mais recente Sincerão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Ao final dinâmica do Sincerão desta segunda-feira (22), que substitui o Jogo da Discórdia das edições anteriores, Marcus Vinicius discutiu com Vinicius Rodrigues e disse que o atleta "criou uma rivalidade entre eles" e "só parou de votar em mim e no Michel com medo de soar homofobia".

Na tarde de hoje (23), a mãe de Vinicius, Luziane Lima, saiu em defesa do filho: