BBB 24: Produção chama atenção de Giovanna: 'Sua participação pode acabar'

Na tarde de hoje (22), a produção do reality show avisou por áudio na casa que ela precisa ter mais cuidado para a melhora de seu pé.

Você precisa reforçar o cuidado com seu pé, conforme já foi orientada. Mais repouso e ao se movimentar sempre usando as duas muletas. Evitar ao máximo o apoio sobre o pé machucado. [?] Mais cuidado ou sua participação no programa pode acabar.

A sister ouviu a todo o aviso com as mãos na cabeça, e ao final concordou: "Tá bom".

Depois do aviso, a sister chorou na sala e disse que sua alimentação pode estar prejudicando a melhoria de seu pé, que ainda está muito dolorido, segundo ela. Os brothers que a ouviam indicaram que ela fosse ao confessionário para saber o que pode melhorar no cuidado, mas ela negou: "Não quero".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Resultado final 1 Alane 20,2%

2 Vinicius Rodrigues 20,02%

3 Marcus Vinicius 20,02%

4 Lucas Luigi 20%

5 Giovanna Pitel 19,76% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

