Vinicius alerta sobre affair com sister no BBB: 'Lá fora eu não vou querer'

Vinicius desabafou sobre seu flerte com Isabelle no BBB 24. Em conversa com Fernanda, Luigi e Juninho, o atleta disse que não vai querer ficar com a sister após deixar o programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Vinicius, Fernanda, Luigi e Juninho se reuniram no Quarto Gnomo para falar sobre o jogo após a festa deste sábado (20). Mais cedo, o atleta tentou ficar com Isabelle, mas tomou um fora.