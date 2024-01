Wanessa após treta com MC Bin Laden no BBB 24: 'Tenho medo de rejeição'

Wanessa Camargo disse ter medo de rejeição após a discussão que teve com MC Bin Laden no BBB 24. A cantora falou sobre o assunto com Marcus Vinicius enquanto o comissário de voo realizava o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

A cantora explicou não gostar de entrar em confronto. "Eu tenho medo de entrar em enfrentamento, entrar em confronto, como eu fiz com o Bin [Laden]. Nunca gostei disso".