Bin Laden detona sister após confusão: 'Não analisou e está me julgando'

Em seguida, comentou sobre a confusão com Vanessa Lopes. "Vanessinha veio pedir desculpa do bagulho lá. Falou da minha 'musiquinha', ela que me trouxe aqui, me tirou da fome", desabafou.

Bin Laden continuou criticando como Wanessa se posicionou com essa situação. "E a Camargo não analisou todas as situações e está me julgando. Estou vendo Batman e Robin que não participam da limpeza: 'agora vou julgar esse e aquele'. Falei: 'está fácil jogar o Big Brother, é só não fazer nada e julgar'", refletiu.

Depois, Fernanda aconselhou o brother a "ficar quieto" e não se intrometer mais no que não diz respeito a ele. Para ela, a confusão com Vanessa só aconteceu porque Bin Laden levou uma fofoca para uma pessoa que está "desestabilizada".

