Matteus flagra conversa de Nizam no BBB 24 e dispara: 'Manipulador'

Matteus aproveitou as regalias do Quarto do Líder no BBB 24 (Globo) na madrugada deste sábado (20).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

Ele usou a Central do quarto para espiar conversas da casa. No momento, ele conseguiu flagrar o papo entre Nizam, Giovanna e Raquele.