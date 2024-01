Rodriguinho cita Conká e diz que não tem medo de prejudicar sua carreira

Rodriguinho argumentou que, seus fãs e os de Wanessa, vão continuar gostando deles independente do que aconteça. "A pessoa que gosta de mim e de você, não está [no Pay per view] vendo tudo o que acontece", disse.

Wanessa disse que não acredita ter se excedido no programa, nem mesmo no embate com Bin Laden. Rodriguinho respondeu que, no caso de Karol, "foi demais".

Se a gente fizer aquilo ali [que Karol fez], o pessoal vai odiar. Mas quem gosta da gente, vai continuar gostando. Se eu tivesse medo de xingamento meu acabar com a minha carreira, eu não viria para o BBB Rodriguinho

Wanessa reforçou dizendo que não gostaria de ser cancelado. Rodriguinho disse que pensa diferente da cantora. "Me perguntaram: 'Você não tem medo de ser cancelado?'. Não! Não tenho medo de ser cancelado, sabe por quê? Eu não fiquei 35 anos na minha carreira para chegar num bagulho e um mês acabar tudo isso, não existe".

