Xuxa prepara show inédito para Universo Spanta, no Rio; saiba detalhes

Xuxa, 60, é atração mais esperada do festival Universo Spanta, que acontece no Rio de Janeiro desde 5 de janeiro. A Rainha dos Baixinhos se apresenta amanhã (20) e promete um show pensado exclusivamente para o evento.

Como será o show

Xuxa se apresentará por 1h30 no palco Guanabara, o maior do festival que recebe 15 mil pessoas por dia, apurou Splash. Será o primeiro show da artista após o exitoso Navio da Xuxa, que aconteceu em março do ano passado — e já tem segunda edição marcada para fevereiro de 2024.

Apesar de aguardada, a nave usada por Xuxa em eventos destinados aos fãs não estará presente. Mas ela não estará sozinha: será acompanhada por um balé, que vai comandar as famosas coreografias, além de outras surpresas.