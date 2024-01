Após cair em ruína e cilada, Irene dá volta por cima em fuga criminosa

Após ser desmascarada em "Terra e Paixão", Irene saiu da mansão dos La Selva e caiu em um hotel mequetrefe. Em cenas que foram ao ar ontem (15), Irene fez contato com um velho amigo para obter documentos falsos. É o básico que ela precisa para fugir do país sem deixar rastros.

Em sequências que vão ao ar hoje (16), mais uma vez, ela tenta roubar Danielzinho, e consegue levá-lo do quarto de Jonatas (Paulo Lessa). Graça (Agatha Moreira) só dá conta do sumiço do bebê depois que ver o berço vazio e a janela aberta. "Meu filho! A Irene levou o meu filho", grita ela, aos prantos.